Rapid Dose Therapeutics erhöht Privatplatzierungsfinanzierung auf bis zu CAD 5 Mio.

BURLINGTON, Ontario - 13. Juni 2023 - Rapid Dose Therapeutics Corp. ("RDT" oder das "Unternehmen") (CSE: DOSE) gibt bekannt, dass es im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 2. Juni 2023 mit einer Erhöhung des Volumens der Privatplatzierung (die "Finanzierung") auf bis zu CAD 5.000.000 plant (von bislang CAD 3.000.000), bestehend aus bis zu 5.000.000 Einheiten (die "Einheiten") zu einem Preis von CAD 1,00 pro Einheit. Jede Einheit besteht aus gesicherten Wandelschuldverschreibungen im Nennwert von CAD 1,00 (die "Schuldverschreibungen") und fünf Warrants, die zum Erwerb von Stammaktien des Unternehmens berechtigen (die "Warrants"). Die Finanzierung kann in einer oder mehreren Tranchen abgeschlossen werden.

Alle Schuldverschreibungen haben eine Laufzeit bis zum 30. November 2025 und werden ab dem Ausgabetag mit 12,0 % pro Jahr verzinst. Die Zinsen werden monatlich berechnet. Sie werden dem Kapital zugeschlagen und vierteljährlich nachträglich in Stammaktien des Unternehmens ("Stammaktien") zu einem Preis pro Aktie umgewandelt, der dem Schlusskurs der Stammaktien am letzten Handelstag des jeweiligen Kalenderquartals entspricht. Eine Darlehensanbahnungsgebühr in Höhe von 5 % wird am Ende des ersten Kalenderquartals nach dem jeweiligen Abschlussdatum in Stammaktien zu einem Preis je Aktie gezahlt, der dem Schlusskurs der Stammaktien am letzten Handelstag des betreffenden Kalenderquartals entspricht.

Die Schuldverschreibungen können von den Inhabern jederzeit vor Fälligkeit in Stammaktien zu einem Wandlungspreis von CAD 0,17 pro Stammaktie umgewandelt werden. Jeder ganze Warrant kann für eine Stammaktie zu einem Preis von CAD 0,14 pro Stammaktie für den ersten Abschluss (der "Floor Price") ausgeübt werden. Für alle nachfolgenden Tranchen, die im Rahmen der Finanzierung abgeschlossen werden, entspricht der Ausübungspreis der Warrants dem höheren Wert aus dem Floor Price und dem Schlusskurs der Stammaktien am letzten Handelstag unmittelbar vor dem Abschluss einer solchen nachfolgenden Tranche. Die Laufzeit der Warrants entspricht der Laufzeit der Schuldverschreibungen, d.h. dem 30. November 2025, ungeachtet des Datums, an dem die Warrants ausgegeben werden. Alle Wertpapiere, die im Rahmen der Finanzierung ausgegeben werden, unterliegen einer viermonatigen Haltefrist ab dem jeweiligen Abschlussdatum.