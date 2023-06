Glänzende Aussichten für Gold? "Zinsentscheid der Fed fällt in heikle Phase"

Die mögliche Kombination aus einem Stopp der Zinserhöhungen und tieferen wirtschaftlichen Abschwüngen könnten den Goldpreis in die Höhe treiben, so das Kalkül von einigen Marktteilnehmern. Wir haben bei Marcel Torney, Chef des Börsendienstes smallCAP Champions, nachgefragt: Zündet Gold die nächste Rallye-Stufe? "2023 ist für Gold bislang ein sehr gutes Jahr, aber es könnte ein exzellentes werden. Dem Edelmetall stehen richtungsweisende Handelswochen ins Haus", so Torney.



Doch zuletzt schwächelte das begehrteste Metall der Welt: "Gold wäre in einer ungleich besseren Ausgangslage, wenn es dem Edelmetall kürzlich gelungen wäre, die markanten Hochs aus den Jahren 2022 und 2020 zu durchbrechen und die Rallye mit einem frischen Kaufsignal weiter anzuheizen. Der Deckel im Bereich von 2.050 US-Dollar saß allerdings fest. Und so kam es, wie es kommen musste. Gold setzte zurück und konsolidiert derzeit", meint Marcel Torney.

"Heikle Phase"



Jetzt warten Goldanleger auf die Fed: "In diese heikle Phase fällt nun die Juni-Sitzung der Fed. Seit gestern läuft die zweitägige Sitzung des FOMC der US-Notenbank. Ob sich die Fed tatsächlich noch einmal zu einem Zinsschritt durchringen wird, bleibt abzuwarten. Mit Blick auf die ambivalente Datenlage steckt die Fed in der Zwickmühle", meint Goldexperte Torney.



Und wie sieht es auf längere Sicht für die Anlage in Gold aus? "Unabhängig von den kurzfristigen Risiken für Gold dürfte die mittel- bis langfristige Zinsentwicklung dem Edelmetall in die Karten spielen. Neue Preishochs in diesem Jahr sollten nicht überraschen. Das offeriert wiederum Chancen.

Es gibt viele Wege, um von einer positiven Goldpreisentwicklung zu profitieren. Mein Börsendienst smallCAP Champions legt den Fokus beispielsweise auf Aktien von kleinen bis mittelgroßen Goldproduzenten, die sowohl unter fundamentalen als auch unter charttechnischen Aspekten überzeugen. Nicht zuletzt der enorme Konsolidierungsdruck innerhalb des Sektors macht diese Werte unserer Einschätzung nach interessant", meint Torney.



