Verdi sagt geplanten Warnstreik am Flughafen Hannover ab

HANNOVER (dpa-AFX) - Wenige Stunde vor Beginn des geplanten Warnstreiks des Bodenpersonals am Flughafen Hannover hat die Gewerkschaft Verdi die Arbeitsniederlegung abgesagt. Der Arbeitgeber habe ein deutlich verbessertes Angebot vorgelegt, teilte Verdi am Mittwoch mit. Die Gewerkschaft hatte die Beschäftigten des Bodenpersonals aufgerufen, ihre Arbeit von Mittwoch, 19.00 Uhr, bis zum Ablauf des Freitags niederzulegen.

Laut Verdi-Sprecher werden die Parteien in der kommenden Woche wieder verhandeln. Durch die kurzfristige Absage hätten nicht alle vorgesehenen Änderungen im Flugplan rückgängig gemacht werden können, sagte eine Sprecherin des Flughafens Hannover. So werde der Flieger nach Wien am Mittwochabend trotz Absage des Streiks nicht starten. Für Donnerstag seien ihr keine Änderungen bekannt. Sie rate aber allen Passagieren, sich bei ihren Fluggesellschaften nach dem Status ihres Fluges zu erkundigen. Beeinträchtigungen durch die Luftwaffenübung "Air Defender" gebe es nicht./mni/jbi/DP/ngu