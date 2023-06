Strategische Kapitalerhöhung der Henssler Food Concepts AG unter der Leitung der Kanzlei Wollring Law

Hamburg (ots) - Die Henssler Food Concepts AG (HFC AG), die renommierte

Gastronomiegruppe, bekannt für ihre hochwertigen Sushi-Restaurants "GO by

Steffen Henssler", hat unter der strategischen Leitung der Anwaltskanzlei

Wollring Law eine bedeutende Kapitalerhöhung im Millionenbereich erfolgreich

durchgeführt. In einer außerordentlichen Hauptversammlung am 19. April 2023 in

Hamburg wurde diese Entscheidung einstimmig getroffen.



Partnerschaftliche Zusammenarbeit für stabile Wachstumsstrategie