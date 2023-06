ZDK wählt Arne Joswig zum neuen Präsidenten (FOTO)

Regensburg (ots) - Arne Joswig (60) ist neuer Präsident des Zentralverbands

Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK). Auf der heutigen ZDK-Mitgliederversammlung

in Regensburg wählten ihn die Delegierten als Nachfolger von Jürgen Karpinski

(73), der nach neunjähriger Amtszeit nicht wieder für das Spitzenamt kandidiert

hatte. Nach einem fairen Wahlkampf setzte sich Joswig im ersten Wahlgang mit

absoluter Mehrheit gegen Burkard Weller (69) durch. Karpinski wurde per

Akklamation zum Ehrenpräsidenten ernannt. Im Amt bestätigt wurden die beiden

ZDK-Vizepräsidenten Thomas Peckruhn (Sprecher des Fabrikatshandels) und Detlef

Peter Grün (Bundesinnungsmeister des Kfz-Handwerks). Als Schatzmeister bleibt

Michael Kraft im Amt.



Nicht erneut für den Vorstand kandidiert hatte Albert Vetterl, Präsident und

Landesinnungsmeister des Kfz-Landesverbands Bayern. Für ihn wurde Günter Friedl

neu gewählt, Vizepräsident im Kfz-Landesverband Bayern. Alle weiteren

Vorstandsmitglieder wurden in ihren Ämtern bestätigt, als da sind Petra

Wieseler, Johann Bader, Peter Börner, Johann Gesthuysen, René Gravendyk, Jeffrey

Kilian, Frank Mund, Hans Werner Norren, Helmut Peter, Dirk Weddigen von Knapp,

Arnulf Winkelmann und Michael Ziegler.