Wir brauchen eine vielfältigere und integrativere Wissenschaft, um innovative Lösungen für die großen Herausforderungen unserer Gesellschaft zu entwickeln, sagt die Chief Science Advocate von 3M

Warschau (ots) - 3M Chief Science Advocate Jayshree Seth ist Keynote-Speakerin

beim Women in Tech Summit in Warschau



Um eine stärkere Repräsentation von Frauen in der naturwissenschaftlichen

Forschung und Innovation zu fördern, nimmt 3M am Perspektywy Women in Tech

Summit 2023 teil, Europas größter Konferenz für Frauen in der

Technologiebranche. Jayshree Seth, 3M Chief Science Advocate, wird die Keynote

mit dem Titel "Bolder voice for bolder choice" halten. Seth ist die erste Person

im Unternehmen, die die Position des Chief Science Advocate innehat. Sie

verfolgt das Ziel, Wissenschaft zugänglicher zu machen und die nächste

Generation von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zu fördern.



"Wir bei 3M wissen, dass Vielfalt entscheidend ist, um den größten

Herausforderungen unserer Zeit mit wissenschaftlich fundierten Innovationen zu

begegnen. Dazu brauchen wir Teams, die so viele unterschiedliche Perspektiven

wie möglich einbeziehen. Frauen waren in der Vergangenheit in vielen

naturwissenschaftlichen Bereichen unterrepräsentiert. 3M setzt sich für die

Förderung von Frauen in der MINT-Branche ein, und der Perspektywy Women in Tech

Summit ist eine außergewöhnlich gute Gelegenheit, dies zu tun", sagte Seth in

Warschau.