MOSKAU (dpa-AFX) - Entgegen früherer Aussagen ist der Cousin von Tschetscheniens Machthaber Ramsan Kadyrow offenbar doch nicht in der Ukraine verschollen. Adam Delimchanow sei "nicht mal verletzt", schrieb der Chef der russischen Teilrepublik am Mittwoch auf Telegram. Kadyrow fügte hinzu, er habe die Gerüchte über Delimchanows Verschwinden in erster Linie befeuert, um ukrainische Medien hereinzulegen.

Nur Stunden zuvor hatte Kadyrow über seinen Verwandten, der auch Abgeordneter im russischen Parlament ist, geschrieben: "Ich kann Adam Delimchanow einfach nicht finden. Er meldet sich nicht." Außerdem schrieb der tschetschenische Kommandeur Apti Alaudinow, Kadyrow habe ihn beauftragt, Delimchanow "mit allen Mitteln" zu finden.

Russland führt seit mehr als 15 Monaten einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Kadyrows Kämpfer, die für ihre besondere Brutalität berüchtigt sind, wurden zuletzt insbesondere nach Marjinka verlegt. Die inzwischen weitgehend zerstörte Kleinstadt westlich von Donezk versuchen die russischen Truppen seit Monaten zu erobern.