Vereinbarkeit Beruf und Privatleben toom erhält drittes Zertifikat in Folge / 25-jähriges Jubiläum und Zertifikatsverleihung des "audit berufundfamilie" in Berlin mit Lisa Paus (MdB) (FOTO)

Köln (ots) - Im Rahmen der Feierlichkeit zum 25-jährigen Jubiläum des audit

berufundfamilie und im Beisein von Bundesfamilienministerin Lisa Paus (MdB)

wurde toom am 13. Juni in Berlin das Zertifikat berufundfamilie offiziell

überreicht. Mit der Veranstaltung möchte die berufundfamilie Service GmbH das

Engagement von Unternehmen für eine nachhaltige, familien- und

lebensphasenbewusste Personalpolitik würdigen.



Das Zertifikat "audit berufundfamilie" wurde in einer feierlichen Zeremonie

offiziell an toom übergeben. Auch Bundesfamilienministerin Lisa Paus (MdB)

wohnte der Zertifikatsverleihung anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der

berufundfamilie GmbH bei. "Sich um Kinder und Familie kümmern, Angehörige

pflegen - und dennoch fest im Arbeitsleben stehen: Familie oder Pflege mit einem

Beruf vereinbaren zu können, ist essentiell für unsere ganze Gesellschaft. Das

geht oft nur, wenn Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber ihre Beschäftigten

unterstützen. Ich gratuliere den zertifizierten Betrieben: Sie machen mit Ihrem

erfolgreichen Audit vor, dass Vereinbarkeit im Arbeitsleben machbar ist. Dabei

profitieren auch die Unternehmen. Denn die gute Vereinbarkeit von Familie und

Beruf ist in Zeiten des wachsenden Fachkräftemangels für Betriebe ein echter

Pluspunkt.", erklärt die Bundesfamilienministerin.