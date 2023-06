Supermicro erweitert AMD-Produktlinien mit neuen Servern und neuen Prozessoren, die für Cloud-native Infrastruktur und High-Performance Technical Computing optimiert sind

SAN JOSE, Kalifornien, 14. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen für Cloud, KI/ML, Speicherung und 5G/Edge, gibt bekannt, dass seine gesamte Produktlinie von AMD-basierten H13-Systemen jetzt mit Unterstützung für AMD EPYC -Prozessoren der 4 . Generation, basierend auf der "Zen 4c"-Architektur, und AMD EPYC-Prozessoren der 4 . Generation mit AMD 3D V-Cache-Technologie erhältlich ist.

Supermicro Server mit AMD EPYC Prozessoren der 4. Generation für Cloud-natives Computing, mit führender Thread-Dichte und 128 Kernen pro Sockel, bieten eine beeindruckende Rack-Dichte und skalierbare Leistung mit Energieeffizienz, um Cloud-native Workloads in einer konsolidierten Infrastruktur zu implementieren. Diese Systeme sind für Cloud-Betreiber gedacht, um den ständig wachsenden Anforderungen von Benutzersitzungen gerecht zu werden und KI-gestützte neue Dienste bereitzustellen. Server mit AMD 3D V-Cache-Technologie eignen sich hervorragend für die Ausführung technischer Anwendungen in den Bereichen FEA, CFD und EDA. Der große Level-3-Cache ermöglicht es, diese Art von Anwendungen schneller als je zuvor auszuführen. In den letzten Jahren wurden über 50 Weltrekord-Benchmarks mit AMD EPYC Prozessoren aufgestellt.

"Supermicro erweitert ständig die Grenzen unserer Produktlinien, um die Anforderungen der Kunden zu erfüllen. Wir entwickeln und liefern ressourcenschonende, anwendungsoptimierte Server mit Rack-Scale-Integration für schnelle Implementierungen", sagt Charles Liang, Präsident und CEO von Supermicro. "Mit unserem wachsenden, breiten Portfolio an Systemen, die vollständig für die neuesten AMD EPYC Prozessoren der 4. Generation optimiert sind, können Cloud-Betreiber nun selbst in Rechenzentren mit begrenztem Platzangebot eine extreme Dichte und Effizienz für zahlreiche Nutzer und Cloud-native Services erreichen. Darüber hinaus adressieren unsere verbesserten Hochleistungssysteme mit mehreren Sockeln und Knoten ein breites Spektrum an technischen Rechenlasten und verkürzen die Markteinführungszeit für Fertigungsunternehmen drastisch, um neue Produkte zu entwerfen, zu entwickeln und zu validieren, die die beschleunigte Leistung speicherintensiver Anwendungen nutzen."