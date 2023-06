Auch ein Schweizer Nebenwert zog am Mittwoch deutlich an. DocMorris gewannen rund vier Prozent. Das Analysehaus Jefferies machte bei der Aktie des Online-Medikamentenanbieters deutliches Potenzial aus. Die jüngsten Aussagen des deutschen Bundesgesundheitsministers Karl Lauterbach zur elektronischen Gesundheitskarte hätten das Thema E-Rezept bei vielen Anlegern wieder auf die Agenda gehoben.

Dagegen schafften es Kuehne + Nagel am zweiten Tag der Index-Zugehörigkeit mit plus 1,3 Prozent an die Spitze. Der Logistikkonzern hatte bereits am Dienstag von der Übernahme des Platzes der von der Konkurrentin UBS geschluckten Bank Credit Suisse profitiert.

In Zürich sackten die Aktien des Computerzubehör-Herstellers Logitech nach dem überraschenden Abgang von Chef Bracken Darrell um 12,5 Prozent ab. Damit waren sie abgeschlagenes Schlusslicht im Swiss Market Index (SMI) . Darrell sei "das Gesicht von Logitech" gewesen, hieß es in einem Kommentar von Vontobel.

Im europäischen Branchenvergleich konnten sich Rohstoffwerte zur Wochenmitte weiter erholen: Ihr Subindex im marktbreiten Stoxx Europe 600 führte mit plus 2,3 Prozent die Gewinnerliste an.

Doch wegen der nur langsam sinkenden Kerninflation erwarten die Experten der Deutschen Bank, dass die US-Währungshüter im Juli noch einmal etwas an der Zinsschraube drehen werden und damit der Höhepunkt im aktuellen Zinszyklus zur Inflationsbekämpfung erreicht ist. Von der EZB erwarten Beobachter bereits am Donnerstagnachmittag eine abermalige Erhöhung der Leitzinsen um 0,25 Prozentpunkte.

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas Aktienmärkte haben am Mittwoch weiter zugelegt. Angesichts der durchwachsenen Entwicklung in New York vor dem abendlichen US-Leitzinsentscheid blieben die wichtigsten Indizes letztlich aber unter ihren Tageshochs. Zudem steht am Donnerstag noch der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) auf der Agenda.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer