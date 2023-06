CIIE hilft US-Unternehmen doTERRA, vom chinesischen Markt zu profitieren

Shanghai, China (ots) - Das amerikanische Unternehmen doTERRA, das als eine

kleine Firma mit ein paar Dutzend Mitarbeitern begann, hat durch seine Teilnahme

an der CIIE Erfolg in China erzielt.



In nur fünf Jahren hat sich doTERRA, das hochwertige ätherische Öle vertreibt,

zu einem bedeutenden Konkurrenten auf dem chinesischen Markt entwickelt, der nun

anstrebt, China bis 2030 zu seinem größten Markt in der Welt zu machen.





Das Unternehmen ist einer der Nutznießer der CIIE, über die globale UnternehmenZugang zum riesigen chinesischen Markt erhalten.Die CIIE, die weltweit erste Fachmesse auf nationaler Ebene, die sich aufImporte konzentriert, ist zu einem Fenster zur Schaffung von neuemEntwicklungsmuster für China, zu einer Förderplattform der Öffnung auf hohemNiveau und nicht zuletzt zu einem internationalen öffentlichen Gut geworden, dasaller Welt zugänglich ist.Da die Veranstaltung Unternehmen eine Plattform bietet, die es ermöglicht, mitverschiedenen Akteuren der Branche in Kontakt zu treten, ist doTERRA in Bezugauf seine Lokalisierung in China zuversichtlicher geworden.Auf die Einladung der ersten CIIE vor fünf Jahren begann doTERRA nur mit einemkleinen Stand von 9qm. 2021 hat doTERRA seinen Stand auf 200qm erweitert.Wie die Messestandfläche stieg auch der Betrag der mit Kunden unterzeichnetenKaufabsicht auf jeder CIIE: Dieser Betrag wuchs rasant von 380 Millionen Yuan imJahr 2018 auf 1 Milliarde Yuan im Jahr 2020.Der Wert der vorläufigen Geschäftsabschlüsse zwischen doTERRA und chinesischenKäufern auf jeder CIIE ist ebenfalls gestiegen - von 380 Millionen Yuan (53,3Millionen US-Dollar) im Jahr 2018 auf 1 Milliarde Yuan im Jahr 2020."Die Teilnahme an der CIIE ist uns wie das Stehen auf den Schultern vonGiganten", sagte Owen Messick, Präsident von doTERRA China. "Unsere Marke hatmehr Bekanntheit erlangt und das Geschäft in China hat neue Durchbrücheerzielt." China ist derzeit der zweitgrößte Markt für doTERRA in der Welt.Seit der zweiten CIIE hat doTERRA nicht nur bestehende Produkte vorgestellt,sondern auch neue ätherische Ölprodukte mit einzigartigen chinesischenEigenschaften vor Ort an der CIIE gebracht."Die CIIE hat uns eine riesige Plattform für den Eintritt in den chinesischenMarkt geboten, und wir hoffen, dass wir unsere besten Produkte auf der Messevorstellen können", sagte Messick, der darauf hinwies, dass das Unternehmenderzeit Vorbereitungen für die bevorstehende sechste CIIE trifft, einschließlichder Entwicklung eines neuen Produkts.Viele kleine und mittlere Unternehmen wie doTERRA freuen sich darauf, sich aufder CIIE zu präsentieren und Partnerschaften mit dem chinesischen Marktaufzubauen, so Messick."Ich hoffe, dass die KMU mit der CIIE gemeinsam Fortschritte machen, Chancengewinnen und durch die CIIE von der wirtschaftlichen Entwicklung Chinasprofitieren können", sagte er.