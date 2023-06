'Mobile Briefmarke' der Post drei Jahre gültig

KÖLN (dpa-AFX) - Die Deutsche Post darf die Gültigkeit ihrer sogenannten mobilen Briefmarken nach einem Urteil nicht auf 14 Tage beschränken. Das hat das Oberlandesgericht Köln am Mittwoch entschieden und damit eine Entscheidung des Landgerichts Köln aus der Vorinstanz bestätigt. Das Urteil ist rechtskräftig. Die Post kündigte am Abend gegenüber der Nachrichtenagentur dpa an, dass ab sofort alle mobilen Marken bis drei Jahre nach dem Kaufjahr gültig seien. Entsprechende Hinweise in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) und Hinweistexten werden demnach in den nächsten Tagen angepasst (Az.: 3 U 148/22).

Nach Überzeugung des OLG ist die Klausel in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen ungültig, derzufolge diese Art der Frankierung nur 14 Tage nach dem Kauf gültig ist. Geklagt hatte der Bundesverband der Verbraucherzentralen (VZBV).