PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU/MOSKAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten osteuropäischen Börsen haben zur Wochenmitte zugelegt. Finanzwerte verteuerten sich im Vorfeld der anstehenden Zinssitzungen in den USA und der Eurozone deutlich. Nachdem am Abend die Federal Reserve über ihre Geldpolitik entscheidet, wird am morgigen Donnerstag die Europäische Zentralbank (EZB) aller Voraussicht nach ihren Zinssatz anheben.

Der tschechische PX ging 0,45 Prozent höher bei 1322,85 Punkten aus dem Handel. Gesucht waren neben den schwer gewichteten Anteilsscheinen der CEZ (plus 0,5 Prozent) auch überwiegend Finanztitel. So gewann die Prager Notierung der Erste Group 1,5 Prozent. Moneta Money Bank verteuerten sich um 0,3 Prozent. Indes gaben die Titel der Komercni Banka um 0,3 Prozent nach.