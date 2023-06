Das Schulungsprogramm für Führungskräfte "Climate X" heißt Studenten aus der ganzen Welt willkommen.

Dubai, Vae (ots/PRNewswire) - DUBAI, VAE, 14. Juni 2023 /PRNewswire/-- Das

Schulungsprogramm für Führungskräfte "Climate X" nimmt ab sofort Bewerbungen von

Hochschulstudenten aus aller Welt entgegen. Interessierte Studenten können sich

unter http://climatexleadership.gauc.net/ anmelden. Anmeldeschluss ist der 30.

Juni 2023.



Dieses von UNFCCC, UNESCO und den globalen Partnern strategisch unterstützte und

von der Global Alliance of Universities on Climate (GAUC) und der Asian

Universities Alliance (AUA) gemeinsam veranstaltete Schulungsprogramm zielt

darauf ab, die nächste Generation mit den Fähigkeiten auszustatten, die sie

braucht, um künftige Führungspersönlichkeiten im Bereich Klima zu werden. Das

Programm legt Wert auf einen synergetischen Ansatz, der angesehene

Bildungsressourcen zusammenführt und einen innovativen Lehrplan bietet.





Ein Paradigmenwechsel in der EntwicklungDer Übergang zu einer kohlenstoffneutralen Wirtschaft bedeutet mehr als nur dieAbkehr von fossilen Brennstoffen. Es ist "ein Paradigmenwechsel in derEntwicklung, der zu einem neuen Modernisierungsmodell führen wird, das der Weltzugute kommt und zu einer grünen und blühenden Zukunft beitragen kann", sagteLord Nicholas Stern, Vorsitzender des Grantham Research Institute an der LSE undVorsitzender des akademischen Ausschusses der GAUC.Dieser Paradigmenwechsel geht mit tiefgreifenden Veränderungen auf demArbeitsmarkt einher, die brandneue Anforderungen und Chancen eröffnen. "DieJugendlichen von heute sind die Führungspersönlichkeiten und Säulen von morgen,und unabhängig von ihrer zukünftigen Laufbahn müssen sie Kohlenstoffneutralitätals gemeinsame Sache betrachten", erklärte Dr. WANG Binbin, der Generalsekretärder GAUC.Das Schulungsprogramm unter dem Motto "Climate X" hebt die transformativenAuswirkungen des Klimawandels und seine enge Verbindung mit anderen UN-Zielenfür nachhaltige Entwicklung (SDGs) hervor. Aufbauend auf dem Erfolg des "Climatex"-Pilotprogramms im Jahr 2022, das ausschließlich Studierenden derGAUC-Mitgliedsuniversitäten vorbehalten war, soll das Schulungsprogramm 2023mehr jungen Menschen helfen, die Chancen des Paradigmenwechsels zu nutzen undzur Verwirklichung einer Netto-Null-Zukunft beizutragen, indem die Teilnahme fürHochschulstudenten weltweit geöffnet wird.Renommierte Ausbildung an 28 Universitäten und darüber hinausDa die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) im Jahr 2023 die UN-Klimakonferenz(COP28) ausrichten werden, ist die GAUC eine strategische Partnerschaft mit derAsian Universities Alliance (AUA) eingegangen, einer Allianz von 15Mitgliedsuniversitäten aus ganz Asien, um das Schulungsprogramm gemeinsam zu