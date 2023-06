Personelle Veränderungen bei ARTE in der Programmdirektion und in der Leitung der Hauptabteilung Information (FOTO)

Strasbourg (ots) - Die Mitgliederversammlung von ARTE GEIE hat am heutigen

Mittwoch, den 14. Juni 2023, Ingrid Libercier zum neuen Vorstandsmitglied und

zur Programmdirektorin sowie Renée Kaplan zur neuen Leiterin der Hauptabteilung

Information ernannt. Frau Libercier tritt die Nachfolge von Emelie de Jong an,

die künftig den Radiosender France Culture leiten wird. Frau Kaplan übernimmt

die Funktion von Marco Nassivera, der sich zukünftig persönlichen Projekten

widmen möchte.



Bruno Patino, Präsident und Peter Weber, Vizepräsident des Vorstands von ARTE,

haben sich zum Abschied bei Frau de Jong und Herrn Nassivera für die geleistete

Arbeit bedankt. "Wir danken Emelie de Jong und Marco Nassivera für Ihre

herausragenden Verdienste für ARTE. Mit ihren vielfältigen Kompetenzen und ihren

einzigartigen und begeisternden Persönlichkeiten haben sie ARTE nachhaltig

geprägt."





Herr Patino und Herr Weber haben zudem ihre Freude über die Ernennungen von FrauLibercier und Frau Kaplan ausgedrückt.Ingrid Libercier blickt auf 30 Jahre Erfahrung in der Medienbranche in denBereichen Produktion, Distribution sowie lineare und non-lineare Verbreitung ineinem mehrsprachigen und interkulturellen Umfeld zurück. ARTE ist ihr bestensbekannt: Frau Libercier begann 2017 als Hauptabteilungsleiterin Produktion undProgrammeinkauf bei ARTE France. Seit 2018 ist sie Mitglied des Programmbeiratsvon ARTE GEIE und seit 2019 Mitglied der Programmkonferenz von ARTE. Seit 2020ist sie zudem Vorstandsmitglied von ARTE France und Vorsitzende desVerwaltungsrats von ARTE France Développement, einer Tochtergesellschaft, dieinsbesondere das pädagogische Angebot Educ'ARTE betreut.Das Mandat von Ingrid Libercier beginnt am 15. Juni 2023 und endet am 31.Dezember 2025.Die französisch-amerikanische Journalistin Renée Kaplan verfügt über mehr als 20Jahre Erfahrung in der Medienbranche in Europa und den USA. Ihre journalistischeLaufbahn begann sie bei Print-Magazinen (Gear Magazine, The New York Observer),bevor sie zu CBS News und CNN wechselte. Renée Kaplan verfügt über fundierteKenntnisse im Bereich der digitalen Transformation. Diese sammelte sieinsbesondere bei France 24 (2006-2012), wo sie als stellvertretendeRedaktionsleiterin für den englischsprachigen Kanal tätig war, und bei derFinancial Times, zu der sie 2015 wechselte und an der Schnittstelle vonRedaktion, Transformation und Publikumsbindung arbeitete. Seit 2020 war sie beider Financial Times Leiterin "Digital Editorial Development".