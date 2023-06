Seite 2 ► Seite 1 von 4

München (ots) - Das Potenzial der Erneuerbaren Energien ist riesig. Doch nur einBruchteil dieses Potenzials wird genutzt und knapp 80 Prozent der weltweitbenötigten Energie wird noch immer aus fossilen Energieträgern gewonnen. Dementgegen steht jedoch eines fest: Eine erneuerbare Energieversorgung rund um dieUhr ist schon heute technisch als auch wirtschaftlich möglich. Die gesamteBranche befindet sich daher im Umbruch und wächst - auch getrieben von deraktuellen Lage - dynamisch. Laut der Internationalen Energieagentur, kurz IEA,wird allein die Photovoltaik in drei Jahren Erdgas und Kohle im Jahr 2027 alsbislang größte Stromerzeuger ablösen. The smarter E Europe öffnet heutegemeinsam mit ihren vier Fachmessen (Intersolar Europe, ees Europe, Power2DriveEurope und EM-Power Europe) die Tore und zeigt auf, wie eine 24/7 erneuerbareEnergieversorgung gelingen kann. Mehr als 2.450 Aussteller präsentieren hierzuauf Europas größter energiewirtschaftlichen Plattform ihre neuesten Produkte undLösungen für die neue Energiewelt. Bis Freitag werden über 85.000 Besucher aus160 Ländern erwartet. The smarter E Europe bietet an drei vollen Messetagen dieideale Gelegenheit, die aktuellen Trends, Technologien und Geschäftsmodelle zubeleuchten und sich gleichzeitig mit Visionären und Entscheidern der Branche zuvernetzen.The smarter E Europe öffnet heute die Pforten und steht 2023 ganz im Zeicheneiner erneuerbaren Energieversorgung rund um die Uhr: Mehr als 2.450 Austellerzeigen passend dazu auf 180.000 Quadratmetern in 17 Messehallen (A1-A6, B0-B6,C1-C4) sowie in einer Outdoor Area ihre innovativen Produkte und Lösungen. Damitbietet The smarter E Europe genügend Raum, um sich zu aktuellen Trends,Technologien und Geschäftsmodellen auszutauschen und die Umsetzung einer 24/7erneuerbare Energieversorgung zu beschleunigen. "Wir benötigen einflexibilisiertes Stromsystem mit einem fortwährenden Ausgleich zwischenverteilter Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien, regelbaren Kraftwerken,flexiblen Lasten einschließlich Elektrolyseuren und Speichern unterschiedlicherForm und Größe. Damit kann es gelingen, eine stabile Energieversorgung 24/7aufzubauen, die Klimaziele zu erreichen und zugleich die Abhängigkeit vonEnergieimporten drastisch zu reduzieren", sagt Prof. Dr. Hans-Martin Henning,Institutsleiter im Fraunhofer-Institut für Solare Energiesystem (ISE).Intersolar Europe 2023: Technologien und Trends auf größerer AusstellungsflächeEine zentrale Rolle kommt dabei der Photovoltaik (PV) zu: Erstmals in der