Kommt jetzt die große Rally, weil die US-Notenbank Fed mit großer Wahrscheinlichkeit eine Pause bei den Zinsen einlegen wird? Oder ist diese Zins-Pause der Fed bereits mehrfach eingepreist? So hat der Nasdaq heute die 15.000er-Marke erreicht - und ist damit seit Jahresbeginn um 37% gestiegen, getragen vor allem von den sieben KI-Aktien. Heute McKinsey mit einer euphorischen Studie über KI, das die Produktivität massiv steigern werde (allerdings gab es diese Hoffnung bereits in der Dotcom-Blase - sie hat sich nicht erfüllt). Aber zurück zur Fed: entscheidend dürften heute die Dot-Plots (Erwartungen der Notenbanker für die den weiteren Weg der Zinsen) werden: damit könnte die Notenbank signalisieren, dass heute nur eine Pause, aber nicht das Ende der Zinsanhebungen erreicht ist. Der Dax hat heute ein neues Allzeithoch erreicht - anders als an der Wall Street sind die Gewinne mit den Kursen gewachsen..

Hinweise aus Video:

1. Aktienmärkte: Neuer Bullenmarkt? Vieles spricht dagegen!

2. Künstliche Intelligenz: Größte Verlierer sind laut McKinsey „Wissenarbeiter“

3. Dax mit neuem Allzeithoch – wichtiges PRO und CONTRA

Das Video "Vor der Fed: Rally wegen Pause bei Zinsen?" sehen Sie hier..