QUEST und Competo feiern Richtfest für neue Nestlé-Zentrale in Frankfurt (FOTO)

Hamburg / Frankfurt am Main (ots) - Die elegant geschwungene Form des

"Kreisler"-Gebäudes an der Ecke Baseler Straße/Gutleutstraße ist bereits zu

erkennen, der Rohbau ist fertiggestellt: Am 14. Juni 2023 feiern die Bauherren

Competo Capital Partners und QUEST Investment Partners sowie die Hauptmieterin

Nestlé Deutschland AG gemeinsam mit den Bauarbeitern und Handwerkern der

ausführenden Gewerke sowie Gästen aus Wirtschaft und Politik Richtfest des

Bürohauses. Der 12-geschossige, gestaffelte Neubau ist 45 Meter hoch und verfügt

über rund 24.000 m2 Mietfläche, rund 2.200 m2 begrünte Dachterrassen und

Außenflächen sowie schattige Arbeitsplätze im Freien. Die Immobilie am südlichen

Rand des Bahnhofviertels ist bereits voll vermietet.



Das Kreisler setzt mit harmonischer Form neuen architektonischen Akzent