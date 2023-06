EU unterstützt Produktion von grünem Wasserstoff in Chile

SANTIAGO DE CHILE (dpa-AFX) - Im Kampf gegen den Klimawandel will die Europäische Union die Produktion von grünem Wasserstoff in Chile fördern. Beim Besuch von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in dem südamerikanischen Land wurden am Mittwoch die Verträge für zwei Initiativen zur Finanzierung und technischen Unterstützung des Wachstumssektors unterzeichnet. "Die Nachfrage nach grünem Wasserstoff geht durch die Decke. Die EU will künftig zehn Millionen Tonnen grünen Wasserstoff pro Jahr importieren. Und dafür suchen wir nach verlässlichen Partnern", sagte von der Leyen nach Gesprächen mit Chiles Präsident Gabriel Boric.

