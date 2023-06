Fed liefert wie erwartet, aber weitere Zinserhöhugen kommen - Anleger enttäuscht

Die Entscheidung, den Leitzins auf der aktuellen Sitzung nicht anzufassen, fiel einstimmig. Was die weitere Ausrichtung der amerikanischen Notenbank angeht, gehen die Meinung der amerikanischen Währungshüter jedoch sehr weit auseinander. Wie CNBC berichtet sehen zwei Mitglieder des Entscheidungskomitees in diesem Jahr keine Zinserhöhung mehr, vier gehen von einer weiteren Zinserhöhung aus, neun - die Hälfte des Ausschusses - sieht noch zwei weitere Zinserhöhungen, zwei Mitglieder sehen sogar drei weitere Zinsschritte und ein Währungshüter hält vier weitere Zinsschritte für nötig, um die hohe Inflation in den USA einzudämmen. Bei den jeweiligen Zinsschritten gehen alle Mitglieder von einer Erhöhung um einen Viertel-Prozentpunkt aus.

Kurzfristige und langfristige Prognose angehoben

Aufgrund der unterschiedlichen Meinung zur künftigen Zinspolitik der amerikanischen Notenbank hoben die Währungshüter auch die Zinsprojektion für das laufende Jahr an. Statt den bislang anvisierten 5,1 Prozent liegt der Zielkorridor jetzt bei 5,6 Prozent. Auch ihre Prognosen für die kommenden Jahre hob die amerikanische Notenbank an. So rechnen die Währungshüter jetzt damit, dass der amerikanische Leitzins im Jahr 2024 bei 4,6 Prozent liegt und im darauffolgenden Jahr auf 3,4 Prozent fällt. Zuvor lag die Prognose bei 4,3 Prozent für das Jahr 2024 und 3,1 Prozent für 2025.

Fed weiterhin fest entschlossen!

Auf der anschließenden Pressekonferenz zur Sitzung der Fed betonte Jerome Powell noch einmal, dass die amerikanischen Notenbank fest entschlossen ist, die Inflationsrate wieder auf zwei Prozent zu drücken. Der Fed-Chef führte weiter aus, dass die Folgen der Zinsstraffung noch nicht voll spürbar sind. Der Inflationsdruck bleibe trotz des Rückgangs weiter hoch, führte Powell aus.

Das zwei weitere Zinserhöhung bereits in Stein gemeißelt sind, bestätigte Jerome Powell allerdings nicht. Er betonte, dass die Fed wie bisher von Sitzung zu Sitzung entscheiden wird, was zu tun ist: "Wenn sich die Wirtschaft nicht wie prognostiziert entwickelt, wird sich der politische Kurs entsprechend anpassen. Wir werden unsere Entscheidungen weiterhin Sitzung für Sitzung auf der Grundlage der Gesamtheit der eingehenden Daten und ihrer Auswirkungen auf die Aussichten für Wirtschaftstätigkeit und Inflation sowie das Risikogleichgewicht treffen."

Dow im Minus - Dollar legt zu

Die US-Indizes haben verschnupft auf die Entscheidung der Fed reagiert. Sowohl der Dow Jones als auch der S&P 500 sowie die Nasdaq drehten ins Minus. Der Dollar hingegen profitierte von der Aussicht auf weitere Zinserhöhungen und legte gegenüber dem Dollar zu.

Markus Weingran, Aktien-Experte wallstreetONLINE Börsenlounge