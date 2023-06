US-Notenbank signalisiert weitere Zinsanhebungen

Nach ihrer aktuellen Sitzung hatte die Fed ihren Leitzins erstmals seit 15 Monaten nicht angehoben. Er liegt unverändert in einer Spanne von 5,0 bis 5,25 Prozent. Im März 2022 hatte der Zins noch knapp über der Nulllinie gelegen. Seither kämpft die Fed mit kräftigen Zinsanhebungen gegen die hohe Inflation./bgf/jsl/men

Vor dem aktuellen Zinsentscheid hatten es nicht wenige Fachleute für möglich gehalten, dass die Zinsen in diesem Jahr gar nicht mehr angehoben werden. Auch die Zinsprojektionen für 2024 und 2025 wurden angehoben.

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Notenbank Fed rechnet offenbar damit, ihre Leitzinsen in diesem Jahr weiter anzuheben. Die Zinsprojektion für 2023 wurde nach der geldpolitischen Sitzung am Mittwoch von 5,1 auf 5,6 Prozent angehoben, wie die Fed in Washington mitteilte. Das bedeutet, dass die Fed-Mitglieder im Mittel zwei weitere Zinsanhebungen in diesem Jahr erwarten.

