Jackery Partners und WWF und das Schwarzfußiltis Wiederherstellungsprogramm

FREMONT, Kalifornien, 14. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Jackery, ein weltweit führendes Unternehmen für innovative tragbare Strom- und grüne Energielösungen, freut sich, eine Partnerschaft mit World Wildlife Fund (WWF), der weltweit führenden Naturschutzorganisation, bekanntzugeben. Diese neue Zusammenarbeit wird die Bemühungen von WWF unterstützen, den Schwarzfußiltis zu schützen, eines der am stärksten gefährdeten Säugetiere in Nordamerika, indem es eine saubere und leise Leistungslösung auf diesem Gebiet bietet.

Heute gibt es schätzungsweise 390 Frettchen, die weit unter den 3.000 für ihre Genesung erforderlichen Frettchen liegen. Um effektive Erhaltungsstrategien zu entwickeln, messen jährliche Bewertungen die Größe und den Gesundheitsschutz des bestehenden Frettchenbestandes und überwachen gleichzeitig ihre Bewegungen und die Ausbreitung nicht einheimischer Krankheiten. Die Partnerschaft zielt darauf ab, Forschern und Naturschutzgruppen zuverlässige, umweltfreundliche Kraftwerke und Solarmodule bereitzustellen, welche die Bemühungen von WWF dahingehend unterstützen werden, die Tiere in ihren natürlichen Lebensräumen zu erkennen, diese nachzuverfolgen und sie zu schützen.

Jackery hat eine Reihe von Initiativen zum Schutz der natürlichen Umwelt und zur Erhaltung der biologischen Vielfalt geleitet. Das Unternehmen arbeitet mit dem National Forest Foundation zusammen, um 10.000 Bäume in den USA zu pflanzen. Darüber hinaus leistete das Unternehmen Spenden in Deutschland, um 10 Quadratkilometer Wald dauerhaft zu schützen. Es nahm ebenso an einem Baumpflanzenprojekt in Japan zur Unterstützung des Umweltschutzes teil.

Als weltweit führender Anbieter von tragbaren Kraftwerken und Solarmodulen, hat sich Jackery dazu verpflichtet, umweltfreundliche Energieprodukte und Dienstleistungen anzubieten, um einen nachhaltigen Lebensstil zu führen und um Gemeinden zu unterstützen, die von Krisen und Katastrophen betroffen sind. Die neueste Ergänzung des Sortiments der Marke, der Solargenerator 2000 Plus, ist die neue umweltfreundliche Energielösung der Marke, sowie eine zuverlässige Notstromversorgung bei Ausfällen oder anderen Notfällen, die ihr Engagement dafür einhalten, die Welt zu einem besseren Ort zu machen.

Weitere Einzelheiten über Jackery finden Sie unter Jackery US und dem Amazon Store . Vernetzen Sie sich über Facebook, Instagram, Twitter, YouTube und Tiktok.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2101347/Photo_credit_Clay_Bolt_WWF_US ...

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1877275/4086598/Jackery_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/jackery-partners-und-wwf-und-das-schwarzfuWiltis-wiederherstellungsprogramm-301851149.html