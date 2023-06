Die Währung EUR/USD wird aktuell mit einem Plus von +0,47 % und einem Kurs von 1,084USD gehandelt.

Steigende US-Zinsen machen den "Greenback" als Anlage im Vergleich zu anderen Währungen wie etwa dem Euro attraktiver. Abzuwarten bleibt nun der Zinsentscheid der EZB am morgigen Donnerstag - Experten gehen allgemein von einer weiteren kleinen Anhebung um 0,25 Prozentpunkte aus./gl/men

Im New Yorker Handel fiel die davor gefragte Gemeinschaftswährung bis auf rund 1,08 US-Dollar zurück, erholte sich zuletzt aber wieder auf 1,0834 Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,0809 (Dienstag: 1,0793) US-Dollar festgesetzt und der Dollar damit 0,9252 (0,9265) Euro gekostet.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Mittwoch ähnlich negativ wie die US-Börsen auf den Zinsentscheid der US-Notenbank Fed reagiert. Die Währungshüter in Washington legten zwar wie bereits erwartet eine Pause in ihrem Zinserhöhungszyklus ein, signalisierten aber zugleich weitere Anhebungen in diesem Jahr.

