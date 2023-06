NuGen Medical beauftragt Porter Media mit Online-Marketing für InsuJet, das im Vereinigten Königreich starten soll

Toronto, Ontario – 14. Juni 2023 – Toronto, Ontario / IRW-Press / NuGen Medical Devices Inc. (TSXV: NGMD) (das „Unternehmen“ oder „NuGen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Agentur Porter Media, ein auf die Skalierung von Onlinegeschäften spezialisiertes Marketing-Team, beauftragt hat, die Bekanntheit und den Absatz von InsuJet, dem kanülenlosen Injektionsgeräts des Unternehmens, das als Medizinprodukt in 42 Ländern weltweit zum Verkauf zugelassen ist, zu steigern.

„Wir als Team verlassen uns auf Zahlen. Nichts bleibt dem Zufall überlassen, und wir kennen unsere Ziele schon, bevor wir den ersten Cent ausgegeben haben“, so Allan Porter, CEO von Porter Media. „Wir freuen uns über das künftige Wachstumspotenzial von NuGen und darauf, sie bei der Erreichung ihrer Marketing- und Geschäftsziele zu unterstützen.“

„Porter hat gezeigt, dass die Agentur in der Lage ist, den Umsatz bis in den hohen siebenstelligen Bereich zu steigern. Sie haben verstanden, was wir erreichen wollen und wie wir unsere Umsätze online und offline steigern können“, so Richard Buzbuzian, CEO von NuGen. „Unser digitales Online-Marketing beginnt jetzt im Vereinigten Königreich, wo wir vor Kurzem in den NHS Drug Tariff aufgenommen wurden, wodurch alle Typ-1-Diabetiker jetzt kostenfreien Zugang zu InsuJet haben.“

Porter Media und NuGen werden eine Wachstumsplan erarbeiten und eine „Outside-the-box“-Lösung entwickeln und implementieren, um den InsuJet-Umsatz durch bezahltes Kundenakquise- und -bindungsmarketing zu steigern.

Porter Media wird für die Entwicklung und Bereitstellung einer umfassenden digitalen Marketingstrategie für Direktkunden verantwortlich sein, mit der das Umsatzwachstum des kanülenlosen InsuJet-Geräts von NuGen beschleunigt werden soll.

Neben dem traditionellen B2B-Geschäft des Unternehmens, in dem NuGen kürzlich den Verkauf in Mexiko und Rumänien angekündigt hat, plant NuGen nun, mit den B2C-Verkauf zunächst im Vereinigten Königreich zu beginnen und dann auf Frankreich und Spanien zu erweitern, wo InsuJet für den Verkauf als Medizinprodukt zugelassen ist.

Über Porter Media

Porter Media ist eine wachstumsorientierte Marketingagentur, die einen ganzheitlichen Ansatz verfolgt, um die Zahl der direkt an Verbraucher gerichteten Marken von 7-stelligen auf 9-stellige Umsatzzahlen zu steigern. Sie verbinden die Kunst der Psychologie mit der Wissenschaft datengesteuerter Strategien und schaffen effektive bezahlte Werbekampagnen in sozialen Medien.