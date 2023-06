ShockFlo stellt erstmals in Europa auf der Intersolar Europe eine Reihe von innovativen EV-Ladeprodukten vor

Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) - FRANKFURT, Deutschland, 14. Juni 2023

Elektrofahrzeuge (EV), stellt sich auf der Intersolar Europe Konferenz und

Ausstellung erstmals in Europa vor. Dies ist ein bedeutender Meilenstein für

ShockFlo, da es seine innovative Produktpalette, einschließlich der tragbaren

ShockFlo G Series EV-Ladegeräte, der S Series EV-Ladegeräte und mehr, auf dem

europäischen Markt einführt.



Die Intersolar Europe ist bekannt für die Förderung nachhaltiger Energielösungen

und die Unterstützung von Kooperationen unter den wichtigsten Akteuren der

Branche. Die Teilnahme von ShockFlo an dieser mit Spannung erwarteten

Veranstaltung demonstriert das Bemühen des Unternehmens, saubere und effiziente

Verkehrssysteme weltweit voranzubringen. Als engagierter Anbieter von

hochmodernen EV-Ladeprodukten möchte ShockFlo die breite Einführung von

Elektrofahrzeugen durch die Bereitstellung zuverlässiger, benutzerfreundlicher

Ladelösungen unterstützen.





Die auf der Intersolar Europe vorgestellte Produktpalette von ShockFlo umfasstdas tragbare EV-Ladegerät der G-Serie, das Ladegerät der S1-Serie, dieLadeadapter der A-Serie und das Ladekabel der C-Serie. Die ShockFlo G Seriesbietet kompakte, robuste und anpassungsfähige Ladegeräte für Elektrofahrzeuge,die den Besitzern von Elektrofahrzeugen sowohl zu Hause als auch unterwegs einbequemes Aufladen ermöglichen. Die EV Wall Chargers der S-Serie sind vielseitigeund intelligente Ladelösungen für den privaten Gebrauch. Mit ihrem schlankenDesign und ihren modernen Funktionen bieten die Produkte zuverlässiges undleistungsstarkes Laden für Eigentümer von Elektrofahrzeugen. Darüber hinauspräsentiert ShockFlo die Ladeadapter der A-Serie und die Ladekabel der C-Serie,die die Kompatibilität zwischen verschiedenen Ladesteckern und EV-Modellengewährleisten. Sie bieten den Besitzern von Elektrofahrzeugen Flexibilität undKomfort, da sie ihre Fahrzeuge problemlos an verschiedene Ladestationenanschließen können."Wir freuen uns, unsere innovative Produktpalette auf der Intersolar Europe demEuropean Markt vorzustellen", so Jack Lee, Gründer von ShockFlo. "Unser Angebotan Ladelösungen für Elektrofahrzeuge, einschließlich der neuesten Produkte derG-Serie und der S-Serie, wurde entwickelt, um Besitzern von Elektrofahrzeugenein nahtloses und effizientes Ladeerlebnis zu bieten. Wir sind überzeugt, dassdiese Produkte einen Beitrag zum Wachstum der Elektromobilität in Europa leistenwerden."ShockFlo bietet eine Reihe verschiedener Ladeprodukte und Zubehör an, die es denBesitzern von Elektrofahrzeugen ermöglichen, unter unterschiedlichen Bedingungenzu laden. ShockFlo bietet mit seinen durchdachten Designs und fortschrittlichenFunktionen zuverlässige, schnelle und effiziente Ladelösungen, unter denenBesitzer von Elektrofahrzeugen weltweit wählen können. Besuchen Sie ShockFlo aufder diesjährigen Intersolar Europe am Stand B5.370-6 und überzeugen Sie sichselbst von unserem umfassenden Angebot an Ladelösungen für Elektrofahrzeuge.Weitere Informationen finden Sie auf https://www.shockflo.com/ .View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/shockflo-stellt-erstmals-in-europa-auf-der-intersolar-europe-eine-reihe-von-innovativen-ev-ladeprodukten-vor-301851358.htmlPressekontakt:Chan Ashley,bjyx1314100585@163.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/170725/5534432OTS: ShockFlo