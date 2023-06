SUNRATE erweitert die Möglichkeiten für grenzüberschreitende Zahlungen mit Visa Direct

„Als globales FinTech-Unternehmen teilen SUNRATE und Visa das gleiche Engagement für die Modernisierung des Geldverkehrs, indem sie sich auf die Sicherheit, Kompetenz und Transparenz grenzüberschreitender Zahlungen für Unternehmen weltweit konzentrieren. Unsere Partnerschaft mit Visa unterstreicht die Vorteile, die diese Kombination für die Anerkennung dieser gemeinsamen Verpflichtung für unsere Kunden auf der ganzen Welt mit sich bringt", sagte Qincheng Wang, Head of Product von SUNRATE.

Deepan Dagur, Head of Money Movement, Asia Pacific, Visa, sagte: „Das Bedürfnis nach schnelleren und leichter zugänglichen grenzüberschreitenden Zahlungen nimmt weiter zu, da Unternehmen nach besseren Möglichkeiten suchen, um zu bezahlen und bezahlt zu werden. Gemeinsam mit SUNRATE vereinfacht Visa den grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr, indem es den Kunden eine einzige Anlaufstelle bietet, um Geld einfach und effizient zu transferieren."

Informationen zu SUNRATE

SUNRATE ist die intelligente globale Zahlungs- und Treasury-Management-Plattform für Unternehmen weltweit. Seit der Gründung im Jahr 2016 sind wir als führender Lösungsanbieter anerkannt und haben es Unternehmen ermöglicht, sowohl lokal als auch global in mehr als 150 Ländern und Regionen zu operieren und zu skalieren – mit unserer innovativen proprietären Plattform, unserem umfassenden globalen Netzwerk und unseren robusten APIs.

Mit seinem weltweiten Hauptsitz in Singapur und Niederlassungen in China, Indonesien und dem Vereinigten Königreich arbeitet SUNRATE mit den weltweit führenden Finanzinstituten wie Citibank, Standard Chartered, Barclays und DBS Bank zusammen und ist Hauptmitglied von Mastercard und Visa. Wir sind von der Financial Conduct Authority des Vereinigten Königreichs, der Bank Indonesia, dem Hong Kong Customs und der Monetary Authority of Singapore lizenziert und reguliert.

