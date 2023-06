(LEIPZIG (dpa-AFX) - Die "Leipziger Volkszeitung" zu weltweitem Höchststand der Flüchtlingszahlen:

"Die reichen Länder fahren eine recht perfide Strategie. Das Menschenrecht auf Asyl wird ausgehöhlt, indem Geflüchteten mehr Unterstützung direkt in den Krisenregionen gewährt wird. Übersetzt heißt das: Nur ein Geflüchteter, der wegbleibt und keinen Asylantrag in Europa stellt, ist ein guter Geflüchteter. Politiker, die diesen Kurs unterstützen, machen sich mitschuldig an der Verschärfung der weltweiten Flüchtlingskrise, die zu weiteren gewaltsamen Auseinandersetzungen und dem Tod vieler Betroffener führen wird."/yyzz/DP/men