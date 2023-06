Die 14th DN Solutions International Machine Tool Fair (DIMF) geht nach der Präsentation der Zukunft von Werkzeugmaschinen erfolgreich zu Ende

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Die 14th DN Solutions International Machine

Tool Fair (DIMF) endete erfolgreich, nachdem sie die neueste

Werkzeugmaschinentechnologie sowie die zukünftige Richtung der Digitalisierung

von Werkzeugmaschinen vorgestellt hatte.



DN Solutions gab bekannt, dass die DIMF 2023, die vom 5. Juni bis 8. Juni auf

der BEXCO in Busan und im DN Solutions-Werk Seongju in Changwon stattfand,

erfolgreich abgeschlossen wurde. 4.500 Kunden aus 55 Ländern, darunter Korea,

den U.S.A., China, Indien und der Türkei waren zu Gast.





DN Solutions veranstaltet die DIMF seit 1997 jedes Jahr, um seinen Kunden neuentwickelte Werkzeugmaschinen und neue Technologien vorzustellen. Im Laufedieser Zeit haben mehr als 40.000 Kunden aus Korea und dem Ausland an der DIMFteilgenommen.Auf der diesjährigen Messe präsentierte DN Solutions insgesamt 65 Modelle,darunter 40 neue Modelle, die mit der neuesten Technologie von DN Solutionsausgestattet sind, wie zum Beispiel 5-Achsen-/Multitasking-Bearbeitung,hochproduktive Automatisierung und intelligente Fertigungslösungen. DieHauptausstellungshalle der Busan BEXCO bestand aus sechs Themenbereichen wieAutomatisierung, digitale Transformation & CNC, Smart Factory & AI, ESG undMaschinentechnologie. DN Solutions stellte eine Reihe von Lösungen vor, die dieAufmerksamkeit auf sich zogen, darunter Werkzeugmaschinen, die mit seinerneuesten Bearbeitungstechnologie ausgestattet sind, Automatisierungslösungen,die mit Be- und Entladevorrichtungen für eine Vielzahl von Anwendungen verbundensind, Werkzeugmaschinen und kollaborative Roboter sowie Roboterlösungen, welchedie die Automatisierung auf Zellebene von autonomen mobilen Robotern zeigen.Auch die Einführung der digitalen Twin-Technologie erregte die Aufmerksamkeitder Besucher, die den aktuellen Zustand der Maschinenfabrik und dieFunktionsweise eines COBOT, der an Werkzeugmaschinen und AMR angebracht ist,sehen konnten. DN Solutions präsentierte seine technologische Ausrichtung fürdie Funktionen, die für intelligente Maschinen unerlässlich sind, indem es diedrahtlose IIoT-Technologie vorstellte, die mit BLE-Technologie, drahtloserMessgeräte-Schnittstellentechnologie und Spracherkennungstechnologie angewendetwird. DN Solutions stellte außerdem eine nebelfreie Lösung für dieÖlnebelreinigung in der ESG-Zone vor. Diese Lösung spart Energie, indem derMotorstromverbrauch minimiert wird, indem die Größe des Reinigungsmittels vonder Werksebene auf die individuelle Werkzeugmaschinenebene reduziert wird.Das Werk in Seongju, der zweite Ausstellungsort der DIMF, wurde mit einerProduktionsinfrastruktur ausgestattet, die für großformatigeWerkzeugmaschinenmodelle für Branchen wie die Öl-, Gas- und Luftfahrtindustrieoptimiert ist. Ausgestellt wurden Großmaschinen für die Bearbeitung großerTeile, darunter das vertikale Drehzentrum mit Stößel, das für die Luft- undRaumfahrtindustrie optimiert ist, die Mehrzweck-Brückenfräse für Anwendungen wiedie Bearbeitung von Formen und ein Bearbeitungszentrum für spezielleAnwendungen, bei denen die Reibrührschweißtechnik zum Einsatz kommt.Kim Wonjong, CEO von DN Solutions, wurde zitiert: "Auf dieser Messe haben wirWerkzeugmaschinen und Lösungen vorgestellt, die unsere hochmoderneBearbeitungstechnologie umsetzen. Mit der DIMF konnten wir beweisen, dass wiruns von einem Maschinenhersteller zu einem Anbieter von integriertenFertigungstechnologielösungen entwickelt haben. DN Solutions wird die neuedigitale Transformation in der Fertigung anführen und das weltweit besteUnternehmen für Fertigungstechnologie werden - nicht nur durch kontinuierlicheInnovationen, sondern auch dadurch, dass wir unseren Kunden zeigen, wie siediese Innovationen praktisch anwenden können, um ihren Erfolg zu verbessern."Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2099855/The_14th_DN_Solutions_International_Machine_Tool_Fair__DIMF__wraps.jpgView original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/die-14th-dn-solutions-international-machine-tool-fair-dimf-geht-nach-der-prasentation-der-zukunft-von-werkzeugmaschinen-erfolgreich-zu-ende-301851452.htmlPressekontakt:EUNJIN KANG,eunjin.kang@dncompany.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/163334/5534450OTS: DN Solutions