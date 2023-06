Städtetag warnt vor Halbierung der Fördermittel für Städtebau

BERLIN (dpa-AFX) - Der Deutsche Städtetag hat vor starken Kürzungen bei der Städtebauförderung gewarnt. "Wenn die aktuellen Forderungen des Bundesfinanzministers wahr werden, droht eine Halbierung der bisherigen Mittel von jährlich 790 Millionen Euro", sagte Helmut Dedy, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, der Deutschen Presse-Agentur.

Jeder Euro Fördermittel generiere etwa sieben Euro private Investitionen in Städte und Quartiere, erklärte Dedy. Die Bundesförderung werde durch zusätzliche Mittel der Länder und der Kommunen aufgestockt, so dass sich die Fördermittel um mindestens das zweineinhalbfache erhöhten. "Die Städtebauförderung ist so wirksam als Wirtschaftsförderung und ein Mittelstandsprogramm, dass man sie erfinden müsste, wenn es sie nicht schon gäbe", sagte Dedy. "Hände weg von der Städtebauförderung", fordert der Städtetag deshalb.