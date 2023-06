FRANKFURT (dpa-AFX) - Immobilienkäufer waren Mietern im vergangenen Jahr laut einer Studie finanziell oft im Vorteil - der Vorsprung ist aber mit dem Zinsanstieg stark gesunken. Zu diesem Schluss kommt das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in einer am Donnerstag veröffentlichten Analyse für die Immobilienfirma Accentro.

In der Studie wurde insbesondere das Szenario Immobilienkauf mit Mieten auf Basis von Neuverträgen verglichen. Demnach lebten Selbstnutzer 2022 in 328 der 401 deutschen Landkreise und kreisfreien Städte günstiger als Mieter. Sie bezahlten im Schnitt 10,04 Euro pro Quadratmeter gegenüber Neuvertragsmieten für vergleichbare Wohnungen von 10,90 Euro je Quadratmeter. Der Vorteil liege im Schnitt bei 8 Prozent. "Die höchsten Kostenvorteile können wir im Umland von Metropolen und Großstädten sowie im ländlichen Raum beobachten", sagte Michael Voigtländer, Immobilienexperte am IW.