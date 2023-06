Portofino gibt die Ergebnisse der Hauptversammlung bekannt

Vancouver, B.C., 14. Juni 2023 / IRW-Press / - PORTOFINO RESOURCES INC. (TSX-V: POR) (OTCQB: PFFOF) (FWB: POTA) (“Portofino” oder das “Unternehmen”) möchte mitteilen, dass alle im Rundschreiben des Managements (Management Proxy Circular) vom 4. Mai 2023 vorgeschlagenen Beschlüsse des Managements von den Aktionären auf der Jahreshauptversammlung („HV“) am Mittwoch, den 14. Juni 2023, genehmigt wurden; einschließlich:

Die Anzahl der Mitglieder des Board of Directors des Unternehmens wurde auf vier festgelegt. Zu den vier in das Board of Directors gewählten Mitgliedern gehören: David Tafel, Stephen Wilkinson, Brian Crawford und Kenneth Cawkell. Manning Elliott LLP, Chartered Accountants, wurde als Wirtschaftsprüfer des Unternehmens für das folgende Jahr wiederbestellt. Der auf 10 % beschränkte rollierende Aktienoptionsplan des Unternehmens wurde genehmigt.

Im Anschluss an den formellen Teil der Versammlung informierte das Management die Aktionäre kurz über die aktuellen Aktivitäten des Unternehmens. Eine Zusammenfassung dieses Updates wird in den nächsten Tagen folgen.

Über Portofino Resources Inc.

Portofino ist ein im kanadischen Vancouver ansässiges Unternehmen, das sich auf die Exploration und die Erschließung von Mineralressourcenprojekten auf dem amerikanischen Kontinent spezialisiert hat. Portofino hat die Möglichkeit, eine Mehrheitsbeteiligung an mehreren Lithiumprojekten in Salta (Argentinien) und bis zu 100 % der Anteile und Rechte am Lithiumkonzessionsgebiet Yergo zu erwerben. Die Konzessionsgebiete befinden sich im Herzen des weltweit bekannten argentinischen Lithiumdreiecks und in unmittelbare Nähe zu mehreren erstklassigen Lithiumprojekten. Das Unternehmen hat auch das Recht, eine 100%ige Beteiligung an drei Lithiumprojekten im Nordwesten der kanadischen Provinz Ontario zu erwerben: Allison Lake North, Greenheart Lake und McNamara Lake.

Portofinos Projekte South of Otter und Bruce Lake befinden sich im historischen Goldbergbaudistrikt Red Lake, Ontario, Kanada, in unmittelbarer Nähe des Goldprojekts Dixie, das von Great Bear Resources Ltd. entdeckt wurde und sich nun im Besitz von Kinross Gold Corp. befindet. Darüber hinaus besitzt Portofino drei andere Goldprojekte im Nordwesten von Ontario: das Konzessionsgebiet Gold Creek, das sich unmittelbar südlich der historischen Mine Shebandowan befindet, sowie die Konzessionsgebiete Sapawe West und Melema West im sich schnell entwickelnden Goldbergbaugebiet Atikokan.