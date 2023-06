Neuer KOWOLL Kolmower M28E Rasenmähroboter - Rasenpflege neu definiert

Der KOWOLL Kolmower M28E-Rasenmähroboter definiert die Rasenpflege neu und verfügt über einen intelligenten Mähalgorithmus, der Zeit und Energie bei der Gartenarbeit spart. Dank zusätzlicher fortschrittlicher Funktionen wie Satelliten-RTK-Positionierung, 3D-LiDAR SLAM , einer Technologie zur Vermeidung von Hindernissen, einem intelligenten Mähplan sowie einem Regensensor können die Benutzer ihren Garten in nur einem Tag sorgenfrei genießen.

BERLIN, 15. Juni 2023 /PRNewswire/ -- ein Pionier in der Mährobotertechnologie, freut sich, den weltweit ersten 3D LiDAR SLAM-Rasenmäher vorzustellen: den KOWOLL Kolmower M28E Rasenmähroboter.

Der Kolmower M28E von KOWOLL sorgt für komfortable Rasenpflege – selbst wenn Sie nicht zuhause sind. Mit der Kowoll-App ist es ganz leicht, immer in Verbindung zu bleiben – ganz gleich, wo Sie sich gerade aufhalten. Während andere hochmoderne Mähroboter vor dem ersten Einsatz programmiert werden müssen, ist der M28E so konzipiert, dass er umgehend einsatzbereit und benutzerfreundlich ist. Dadurch wird die Ersteinrichtung des Mähers vereinfacht, was eine mühelose und intuitive Erfahrung ermöglicht.

Der KOWOLL Kolmower M28E ist die perfekte Lösung für jeden Hausbesitzer, der sich eine stressfreie Rasenpflege wünscht. Mit diesem innovativen und zuverlässigen Produkt gehört die stundenlange Gartenarbeit der Vergangenheit an.

KOWOLL hat angekündigt, dass in Kürze eine Kickstarter-Kampagne für den Kolmower M28E Robotic Rasenmäher gestartet wird. Darüber hinaus wird KOWOLL vom 18. bis 20. Juni aufder diesjährigen „Weltgrößten Garten- und Lifestyle-Messe (Spoga+gafa 2023)" vertreten sein. Dies ist eine großartige Gelegenheit für Menschen in der Umgebung, den Kolmower M28E in Aktion zu erleben.

Um den Bekanntheitsgrad des KOWOLL Kolmower M28E Rasenmähroboter zu erhöhen, bietet KOWOLL Teilnehmern im Raum Köln die Möglichkeit, dieses erstaunliche Produkt aus erster Hand zu erleben. Wenn Sie sich für die Testphase anmelden möchten, wenden Sie sich einfach an das Unternehmen, das dann einen seiner geschulten Fachleute zu Ihnen nach Hause schicken kann, um Ihren Rasen mit dem Kolmower M28E zu mähen.

Informationen zu Kowoll - Das im Januar 2022 gegründete Unternehmen Kowoll hat es sich zur Aufgabe gemacht, seinen Kunden ein benutzerfreundliches und personalisiertes Mäherlebnis und einen intelligenten Garten zu bieten. Ziel des Unternehmens ist es, der weltweit beste Anbieter intelligenter Gartenlösungen zu sein, der Natur und modernes Leben in ein perfektes Gleichgewicht bringt.

Achten Sie auf die Markteinführung von KOWOLL auf Kickstarter, denn Sie wollen die einmalige Gelegenheit nicht verpassen, zu den Ersten zu gehören, die den fantastischen KOWOLL Kolmower M28E besitzen.

