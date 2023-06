Fed vorerst mit Zinspause! Alle Augen auf die EZB – Was macht der DAX?

US-Anleger haben die Zinspause der Fed gestern relativ gelassen aufgenommen. An der Wall Street kam es am Mittwoch zu leichten Kursverlusten: Der Dow Jones beendete den gestrigen Handelstag leicht im Minus bei rund 33.979 Punkten. Die Ankündigung der Fed, dass die Zinswende noch nicht erreicht sei, drückte offenbar auf die Kauflaune. Bis zum Jahresende streben die US-Währungshüter ein durchschnittliches Zinsniveau von 5,6 Prozent an - aktuell liegt der geldpolitische Schlüsselsatz in einer Spanne von 5,0 bis 5,25 Prozent.

Tipp aus der Redaktion: FAST BREAK-Chefredakteur Stefan Klotter gibt einen exklusiven Einblick in fünf charttechnisch aussichtsreiche Pharma-Werte. Jetzt kostenlosen Report hier herunterladen!

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Zentralredaktion