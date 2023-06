GYŐR, Ungarn, 15. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Eine neue Technologie zur Verwertung von Gummiabfällen: Durch die Zusammenarbeit zwischen der AUDI HUNGARIA Zrt. (www.audi.hu/de/) und der NEW ENERGY Kft. (www.newenergy.hu) werden die Gummiabfälle, die am Standort des Győrer Unternehmens entstehen, nun chemisch verwertet, wodurch die Emission von Mikroplastik und der daraus freiwerdenden Schadstoffe in die Umwelt bei der Verwertung vermieden werden. Das eingesetzte Verfahren ist die Pyrolyse. Das Gummi wird durch die chemische Verwertung in Öl umgewandelt. Unternehmen aus der Petrochemie nutzen es für die Herstellung neuer Kunststoffe, während der entstehende Industrieruß in der Reifenproduktion eingesetzt wird. Die bei der Pyrolyse entstehenden Gase werden verwendet, um die für den Prozess erforderlichen hohen Temperaturen zu erzeugen.

„Für unser Unternehmen ist es von größter Bedeutung, umweltfreundliche Technologien nicht nur in der Produktion, sondern für den gesamten Lebenszyklus unserer Produkte einzusetzen. Dazu zählt auch das Recycling unserer Abfälle bei unseren Entsorgungspartnern. In den drei Jahrzehnten unseres Bestehens haben wir eine Reihe von Nachhaltigkeitsmaßnahmen eingeführt. Im Umweltprogramm Mission:Zero bündeln wir all diese Maßnahmen in unserer Markengruppe und auch bei Audi Hungaria. Der Einsatz ressourceneffizienter Lösungen ist eine wichtige Säule dieser Anstrengungen. Ein Musterbeispiel dazu ist unser Projekt Aluminium Closed Loop, das zu einem geschlossenen Recyclingkreislauf für einen Teil der bei der Produktion anfallenden Aluminiumverschnitte geführt hat. Unsere Experten und Partner sind ständig auf der Suche nach weiteren Möglichkeiten, unseren Ressourceneinsatz zu verringern und dadurch unseren ökologischen Fußabdruck zu verbessern", sagt Alfons Dintner, Vorstandsvorsitzender der Audi Hungaria.