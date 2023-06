Topsola präsentiert auf der Intersolar 2023 die neuesten Produkte und Lösungen für erneuerbare Energien und fördert die nachhaltige Entwicklung von grüner Energie

Topsola investiert mehr als 15 Milliarden US-Dollar in den Bau eines eigenen Industrieparks, um eine intelligente Fabrik mit einer Kapazität von 10-GW für hocheffiziente Module sowie ein Solarzellenprojekt, ebenfalls mit einer Kapazität von 10 GW, zu bauen.

Topsola, eine Tochtergesellschaft der Hongrun Construction Group Co., Ltd., wurde 2002 gegründet und nutzt die technischen Stärken der Shanghai Jiao Tong University, um sich auf dem internationalen Markt zu einer bekannten Marke mit hervorragender Technologie und Produktqualität zu entwickeln.

Topsola wird im Laufe des Jahres auch an der Intersolar South America teilnehmen, die vom 29. bis 31. August in São Paulo, Brasilien, stattfindet.

„Topsola ist dem Ziel verpflichtet, die nachhaltige Entwicklung der globalen grünen Energiebranche zu fördern und zum Aufbau einer kohlenstofffreien Gesellschaft mit einer grüneren Zukunft beizutragen. Wir werden auch in Zukunft Durchbrüche in Forschung und Entwicklung erzielen und unseren Kunden weltweit fortschrittliche, zuverlässige, sichere und hochwertige Produkte und Dienstleistungen anbieten", so Lu.

„Topsola freut sich sehr, an der Intersolar 2023 teilzunehmen. Es ist auch unser erster internationaler Auftritt, seit wir die Marke vollständig modernisiert und aufgewertet haben. Wir verfolgen eine maßgeschneiderte Strategie für den europäischen Markt, um einzigartige Produkte anzubieten, die den lokalen Anforderungen entsprechen, wie zum Beispiel unser Balkonsystem (sowohl mit Aufhängung als auch als Kacheln), das für Haushalte sehr einfach zu installieren ist", sagte Markus Lu, Vizepräsident von Topsola.

Intersolar ist die größte und einflussreichste Fachmesse für die globale Solarindustrie und die wichtigste Plattform für Branchenführer und Experten, um neue Innovationen und Markttrends zu entdecken und mit Partnern und Kunden in Kontakt zu treten. Am Stand von Topsola (C4-111) werden die neuesten Produkte und Lösungen für ein breites Spektrum von Anwendungsszenarien vorgestellt.

MÜNCHEN, 15. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Der führende globale Anbieter von Solarlösungen Hongrun Topsola Green Energy Co., Ltd. („Topsola", 002062) stellt auf der Intersolar Europe Conference 2023 (Intersolar 2023), die vom 14. bis 16. Juni in München stattfindet, seine neuesten Photovoltaikprodukte und Lösungen für erneuerbare Energien aus, darunter Obsidian, Phoenix-N, Phoenix-P und das SolBalcony-System.

