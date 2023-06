Die Gruppe Deutsche Börse öffnete am 26. April die Bücher zum ersten Quartal 2023. Dabei wurden durchwegs solide Zahlen präsentiert. Die Nettoerlöse stiegen in diesem Quartal um 16 Prozent auf 1.231 Millionen Euro. Der Zuwachs setzt sich aus 7 Prozent strukturellem Wachstum sowie zyklischen Effekten von 9 Prozent zusammen. Das EBITDTA nahm um 12 Prozent auf 772 Millionen Euro zu. Der den Anteilseignern der Deutschen Börse AG zuzurechnende Periodenüberschuss belief sich auf 473 Millionen Euro und lag damit um 12 Prozent über dem Vorjahresquartal. Der Gewinn je Aktie liegt bei 2,70 Euro. Beim Ausblick für das Jahr 2023 wird mit Zahlen am oberen Ende der Prognose kalkuliert. Aktionäre haben mit mehr gerechnet und sorgten am Tag der Veröffentlichung für einen Kursverlust von knapp 8 Prozent.

