Schlechtes Wetter belastet Geschäft von H&M

STOCKHOLM (dpa-AFX) - Schlechtes Wetter hat das Umsatzwachstum der Bekleidungskette H&M im zweiten Quartal gebremst. In den drei Monaten bis Ende Mai stieg der Erlös im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um sechs Prozent auf 57,6 Milliarden schwedische Kronen (rund 5 Mrd Euro), wie Hennes & Mauritz (H&M) am Donnerstag in Stockholm mitteilte. In Landeswährungen stagnierte der Umsatz sogar auf Vorjahresniveau. Analysten hatten hier im Schnitt mit einem Anstieg um gut drei Prozent gerechnet.

Zum Vergleich: Die Zara-Mutter Inditex hatte ihren Umsatz in den drei Monaten bis Ende April in Landeswährungen um 15 Prozent und in den folgenden fünf Wochen um 16 Prozent gesteigert.

H&M erklärte die Entwicklung mit vergleichsweise ungünstigem Wetter in mehreren wichtigen Regionen. Im Juni sei das Geschäft allerdings gut angelaufen. Seine kompletten Quartalszahlen mit Angaben zum Gewinn will das Unternehmen am 29. Juni veröffentlichen./stw/mis/jha/