Europas Fußball-Markt nach Corona auf Rekordkurs

LONDON (dpa-AFX) - Der europäische Fußball-Markt hat die Corona-Pandemie wirtschaftlich hinter sich gelassen und ist bei seinen Umsätzen wieder auf Rekordkurs. Auch die "Big five"-Ligen in England, Deutschland, Spanien, Italien und Frankreich haben bei den Gesamterlösen einen Höchstwert erreicht. Das geht aus der 32. Auflage des "Annual Review of Football Finance" hervor, den die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft Deloitte am Donnerstagmorgen in London veröffentlichte. Die Zahlen basieren auf der Saison 2021/22.

Demnach stieg der Gesamtumsatz auf dem europäischen Markt im Vergleich zur Vorsaison um sieben Prozent von 27,6 Milliarden auf 29,5 Milliarden Euro. Transfererlöse werden bei der Erhebung der Daten nicht berücksichtigt.