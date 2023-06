Großes Misstrauen unter Verbraucher innen - nur jeder Zehnte nutzt Generative AI-Tools wie ChatGPT (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Künstliche Intelligenz (KI) ist schon länger ein

großer Hype und scheint aus unserer Zeit nicht mehr wegzudenken zu sein. Die

aktuell diskutierte Nutzung von Generative Artificial Intelligence

(GAI)-Technologien - wie beispielsweise ChatGPT - suggeriert dabei oft eine

flächendeckende Kenntnis von Nutzer:innen und den Gebrauch dieser GAI-Tools. GAI

dient zur künstlichen Produktion von Mediencontent wie Text, Code, Bilder,

Videos oder weiteren Inhalten . Doch wie stark nutzen Verbaucher:innen in

Deutschland diese Tools tatsächlich? Eine Umfrage der Management- und

Technologieberatung BearingPoint zeigt: Hype und Realität liegen hier deutlich

auseinander.



Für über die Hälfte der Verbraucher:innen ist der Einsatz von GAI-Tools im

beruflichen und privaten Umfeld noch Neuland. Bisher haben nur Wenige Vertrauen

in diese Technologie. Gerade einmal jeder Zehnte verwendet bisher GAI-Tools und

sieht darin eine zunehmende Relevanz. Das zeigt eine aktuelle, repräsentative

Umfrage der Management- und Technologieberatung BearingPoint mit über 2000

Verbraucher:innen in Deutschland.