Sind mehr Informationen an der Börse wirklich hilfreich?

Im aktuellen Rausch der Aktienmärkte ist die eigentlich negative Meldung, dass sich nun auch die Eurozone bereits in einer (technischen) Rezession befindet, ziemlich untergegangen. Zumal in der vergangenen Woche, als Eurostat am Donnerstag revidierte BIP-Daten veröffentlichte, in einigen Bundesländern ein Feiertag begangen wurde (Fronleichnam).

Jedenfalls schrumpfte demnach das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Euro-Währungsraum im 1. Quartal 2023 um 0,1 % zum Vorquartal. In einer früheren Schätzung war ein Plus von 0,1 % gemeldet worden. Und auch im 4. Quartal 2022 fiel das BIP um 0,1 % niedriger aus als im Quartal zuvor. Hier war ebenfalls ursprünglich ein Wachstum von 0,1 % gemeldet worden (siehe auch Börse-Intern vom 31.01.2023). Bei zwei Quartalen in Folge mit schrumpfender Wirtschaft sprechen Volkswirte von einer technischen Rezession.

Schaut man sich die Erwartungen für die Umsatz- und Gewinnentwicklungen der Unternehmen (siehe „Probleme beim News-Trading“) oder die Einkaufsmanagerdaten an (siehe „Passt das Rekordhoch im DAX noch zur wirtschaftlichen Entwicklung?“), dann ist Besserung nicht in Sicht. Und so könnte aus einer technischen Rezession noch eine „vollwertige“ Rezession in der Form werden, dass die Wirtschaft im gesamten Jahr 2023 schrumpft. Wenn der Aktienmarkt dies mit seinem Bärenmarkt des vergangenen Jahres vorweggenommen hat, und er mit der Kurserholung die zukünftige wirtschaftliche Erholung einpreist, dann ist er damit ungewöhnlich früh dran.

Denn eigentlich gilt an der Börse, dass die Kurse den wirtschaftlichen Entwicklungen 6 bis 9 Monate vorauslaufen. Demnach hätte das Tief des Bärenmarktes am Aktienmarkt nicht Ende September liegen dürfen, sondern erst zwischen Anfang März und Ende Juni. Diese Diskrepanz macht eine Markteinschätzung aktuell äußerst schwierig. Der Kursverlauf der Aktienmärkte und die wirtschaftliche Entwicklung passen seit einer ganzen Weile nicht zusammen.

