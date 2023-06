Böblingen (ots) - DXC Technology (NYSE: DXC), ein führendes, weltweit tätiges

Fortune-500-Technologieunternehmen, prognostiziert fünf Daten-Trends, die den

Bankensektor in den nächsten fünf Jahren prägen werden.



Die jüngsten Bankenrettungen und -übernahmen haben im

Finanzdienstleistungssektor eine Atmosphäre der Besorgnis und Unsicherheit

geschaffen. Darüber hinaus stehen die traditionellen Banken vor erheblichen

Herausforderungen: Das Verbraucherverhalten ändert sich, Risiken rund um die

Cybersicherheit steigen, "Born-in-the-Cloud"-Unternehmen verschärfen den

Wettbewerb, Nachhaltigkeitsinvestitionen werden reguliert und neue Talente

müssen gewonnen werden.





Seite 2 ► Seite 1 von 4

Für die Lösung dieser Aufgaben spielen Digitalisierungsstrategien eineSchlüsselrolle.Angesichts der vielen Möglichkeiten, die sich in diesem Sektor bieten, stellenwir hier fünf datenbezogene Trends vor, die die Zukunft des Bankwesens prägenwerden.1. Banken entwickeln digitale Geschäftsmodelle für ein modernes KundenerlebnisWenn Banken für eine neue Generation von technikaffinen Verbrauchern attraktivsein wollen, müssen sie sich auf die digitale "Customer Journey" konzentrieren.Wichtig ist also die Art und Weise, wie die Menschen auf ihre Produkte undDienstleistungen zugreifen. Banken arbeiten derzeit mit Hochdruck daran, dasKundenerlebnis zu verbessern - müssen dabei aber branchentypische Technologienmit den neuesten Sicherheitsprotokollen einsetzen. Der Aufwand lohnt sich: Denndie Flexibilität, die neue Technologien mit sich bringen, ermöglicht es denBanken künftig auch, schnell neue Produkte und Dienstleistungen auf den Markt zubringen. Kundenkontakte lassen sich so künftig schneller erweitern, dieGeschäftsprozesse effizienter gestalten und die Konnektivität mit Partnernverbessern. Open-Banking-Protokolle ermöglichen beispielsweise denDatenaustausch zwischen den Akteuren des Ökosystems, um den Wert, den Nutzen unddie innovativen Angebote für den Kunden zu erhöhen, wenn dieser einer solchenDatennutzung zustimmt.Viele traditionelle Banken machen auf diesem Weg bereits Fortschritte: Dazuzählt etwa die US-amerikanische JP Morgan Chase mit der Ankündigung, bis 2025eine digitale Bank in Deutschland zu eröffnen. Die britische Lloyds-Bankengruppestellt eine dreijährige Digitalisierungsstrategie vor und die spanischeSantander nutzt Big Data, um das Kundenerlebnis und die digitale Transformationvoranzutreiben. Die Erkenntnisse über das Kundenerlebnis helfen dabei, denService kontinuierlich zu verbessern. Dadurch entsteht ein positiver Kreislauf,der letztendlich zu einer stärkeren Kundenbindung führt. Um diese Ziele zu