RBC stuft NIKE INC auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nike vor Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr von 145 auf 138 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Im Fokus stünden die Erholung der Bruttomargen, die Vertriebsstrategie und die Lagerbestände, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für das neu angelaufene Geschäftsjahr des Sportartikelkonzerns reduzierte er seine Schätzungen./ajx/misVeröffentlichung der Original-Studie: 14.06.2023 / 17:42 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2023 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nike (B) Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,23 % und einem Kurs von 104,5EUR gehandelt.



