Fed mit hawkisher Pause

Marktkommentar zur jüngsten Fed-Sitzung von Salah Bouhmidi, Head of Markets beim Onlinebroker IG:

Die FED hat wie erwartet die Zinsen unverändert beibehalten – Allerdings hält die Notenbank den Zinstrumpf weiter in der Hand. Weitere Zinserhöhungen in diesem Jahr bleiben im Gespräch. Wie auch in Europa ist die Inflation in den USA den Notenbankern weiterhin ein Dorn im Auge und wird im Argusaugen beobachtet. Der Ölpreis muss nur wieder anziehen, und schon könnte die Inflation ihren leichten Abwärtstrend wieder verlassen. Sorge machen auch in den USA die hohen Nahrungsmittelpreise, die dem Inflationsdruck weiterhin Rückenwind geben. Heute steht die EZB-Leitzinsentscheidung an, auch diesseits des Atlantiks wird mit eine Zinserhöhung gerechnet. Die gestrige FED-Entscheidung wurden von den Marktteilnehmern genutzt, um vorerst Kasse zu machen. Der EUR/USD könnte heute von der EZB-Entscheidung profitieren und die Zinsdifferenz zum US-Dollar reduzieren und somit für mehr Attraktivität für den Euro sorgen.