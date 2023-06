Im DAX droht ein Doppeltop

Die Stabilität sowohl der Wall Street nach der Pressekonferenz als auch des Deutschen Aktienindex heute Morgen kann nur so interpretiert werden, dass die Anleger der Fed einmal mehr nicht glauben, so wie sie schon seit einigen Monaten in ihrer Zinssenkungseuphorie Aktien kaufen. Während auf der einen Seite also keine Verkaufsbereitschaft aufkommt, müssen mehr und mehr Anleger auf den fahrenden Zug aufspringen, um nicht noch mehr Performance zu verpassen.

Aus technischer Sicht droht im DAX allerdings nun ein Doppeltop, nachdem der Markt gestern genau bis an das vor vier Wochen erreichte Hoch herangelaufen ist. Sollten also die Investoren in New York heute Nachmittag ihr Vertrauen in die Verlässlichkeit der Geldpolitik wiederfinden, könnten die Argumente für Aktienkäufe auch in Frankfurt schwinden.

Zudem tagt am Nachmittag die Europäische Zentralbank, die ihrerseits die Zinsen um weitere 25 Basispunkte erhöhen dürfte. Alles andere wäre eine faustdicke Überraschung. Nichtsdestotrotz dürften auch die in der Eurozone weiter steigenden Zinsen langfristig nicht ohne Folgen für den Aktienmarkt bleiben.