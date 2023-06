Wirtschaft Dax startet vor EZB-Zinsentscheid im Minus - Covestro hinten

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Donnerstagmorgen leicht negativ in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 16.270 Punkten berechnet, 0,2 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag.



Am unteren Ende der Kursliste rangierten am Morgen Covestro, RWE und Volkswagen. Nachdem die Fed am Mittwoch den US-Leitzins nicht verändert hat, steht am Donnerstag die EZB im Fokus. "Anders als in den USA ist in der Eurozone die Zeit der Zinspause noch nicht gekommen", erwartet Thomas Altmann von QC Partners.