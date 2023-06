PEKING (dpa-AFX) - Die chinesische Zentralbank greift mit einer Lockerung ihrer Geldpolitik der schwächelnden Wirtschaft unter die Arme. Der Zins für einjährige Kredite (MLF) sinkt um 0,1 Prozentpunkte auf 2,65 Prozent, wie die Notenbank am Donnerstag in Peking mitteilte. Der Schritt - es ist die erste Senkung seit August 2022 - war erwartet worden. Erst am Dienstag hatte die People's Bank of China den einwöchigen Reverse-Repo-Satz verringert.

Mit der geldpolitischen Lockerung stützt China die schwache Wirtschaft, die nicht so recht aus der Corona-Flaute herauskommt. Untermauert wurde das Konjunkturbild am Donnerstag durch enttäuschende Zahlen aus der Industrie und dem Einzelhandel. Auch aus dem angeschlagenen Immobiliensektor kommen nach wie vor überwiegend negative Signale.