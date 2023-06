Eavor beginnt mit der Kommerzialisierung durch eine Großinvestition und die wegweisende Partnerschaft mit OMV (FOTO)

CALGARY, Alberta, Kanada und WIEN, Österreich (ots) - Quelle: Eavor Technologies

Inc.



Eavor Technologies Inc. ("Eavor"), das führende Unternehmen im Bereich der

global skalierbaren geothermischen Kreislauftechnologie, hat den ersten

Abschluss seiner Eigenkapitalrunde der Serie B erreicht. Die OMV AG ("OMV")

führt die Riege mit einer Investition von 34 Mio. Euro (50 Mio. Kanadische

Dollar) an und hat eine kommerzielle Vereinbarung mit Eavor geschlossen, um die

großflächige Einführung der Eavor-Loop(TM)-Technologie in Europa und darüber

hinaus zu verfolgen.



Zu den Partnern von Eavor, die Folgeinvestitionen geleistet haben, gehören bp

Ventures, Eversource Energy und Vickers Venture Partners. Chubu Electric Power

hat parallel seine Wandelanleihe in eine Kapitalerhöhung getauscht.