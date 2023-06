2021 kamen 4,3 Auszubildende auf 10 Studierende, 1950 waren es noch 75,5 Azubis

WIESBADEN (ots) - * Studienberechtigtenquote von 6,1 % im Jahr 1960 auf 46,8 %

* Frauenanteil unter den Studienanfängerinnen und -anfängern von 18,5 % im Jahr1950 auf 52,4 % im Jahr 2021 gestiegen* 75 Jahre Daten für die Demokratie: Statistisches Bundesamt veröffentlicht zuseinem 75-jährigen Bestehen eine Serie von Pressemitteilungen auf Basishistorischer ZeitreihenAkademisierung, Individualisierung und Privatisierung: All dies sindAuswirkungen eines tiefgreifenden gesellschaftlichen Wandels, der sich auch imBildungssystem niedergeschlagen hat. In den Daten zu Schulbesuch, Ausbildung undStudium spiegeln sich politische Entscheidungen ebenso wider wie veränderteWertevorstellungen. Besonders deutlich zeigt sich dies in der Zahl derStudierenden, die seit 1950 mit wenigen Ausnahmen gestiegen ist. Wie dasStatistische Bundesamt (Destatis) aus Anlass seines 75-jährigen Bestehensmitteilt, gab es 2021 in Deutschland weit mehr als doppelt so viele Studentinnenund Studenten (2,9 Millionen) wie Auszubildende (1,3 Millionen). Auf 10Studierende kamen somit 4,3 Auszubildende. 1950, im früheren Bundesgebiet, wardas Verhältnis noch ein völlig anderes: Auf 10 Studierende kamen 75,5Auszubildende. 971 000 Menschen machten damals eine Ausbildung, wohingegen nur129 000 Personen für ein Studium eingeschrieben waren.Quote der Studienberechtigten von 6,1 % im Jahr 1960 auf 46,8 % im Jahr 2020gestiegenDie steigende Bedeutung akademischer Bildung wird auch am wachsenden Anteil derAbiturientinnen und Abiturienten sichtbar. Verfügten im Jahr 1960 etwa 6,1 % der19- bis 21-Jährigen über die Hochschulreife, lag die Studienberechtigtenquote2020 bei 46,8 %. Durch die Rückkehr zum neunjährigen Bildungsgang an Gymnasienin Niedersachsen Im Schuljahr 2019/2020 und dem damit unvollständigenAbiturjahrgang gab es im Jahr 2020 jedoch ausnahmsweise wenigerStudienberechtigte als in den Vorjahren.Anteil der Schülerinnen und Schüler auf Gymnasien von 24,6 % im Jahr 1960 auf44,0 % im Jahr 2021 gestiegenEin erklärtes Ziel der Bildungspolitik war es, die Durchlässigkeit desBildungssystems zu erhöhen. Dafür wurde das traditionelle dreigliedrigeSchulsystem um neue Schularten wie Gesamtschulen und andere Schularten mitmehreren Bildungsgängen erweitert, was sich in einer deutlich veränderten