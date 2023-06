Nachdem die Beiersdorf-Aktie (ISIN: DE0005200000) nach einem langen Kursanstieg am 3.5.23 bei 128,60 Euro ein neues Allzeithoch erreichte, korrigierte die Aktie danach auf ihr aktuelles Niveau im Bereich von 119,40 Euro.

Wegen der positiven Wachstumsaussichten des Konsumgüterherstellers bekräftigten Experten trotz der leichten Überbewertung der Aktie mit Kurszielen von bis zu 149 Euro (Berenberg Bank) ihre Kauf- oder Halte-Empfehlungen für die Aktie. Kann sich die Beiersdorf-Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder dem Hoch bei 128,60 Euro annähern und in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 125 Euro zulegen, dann wird sich die Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.