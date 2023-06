Die Fed hat gestern über die Dot Plots (Zinserwartung der US-Notenbanker) klar gemacht, dass sie die Zinsen weiter anheben will - aber die Wall Street hält das offenkundig für einen Bluff und stellt die Frage: warum habt ihr die Zinsen dann nicht sofort angehoben? Aber die Strategie der Fed ist durchaus klug: erstens haben die Märkte nun Zinssenkungen nach der gestrigen Notenbank-Sitzung für das Jahr 2023 vollständig ausgepreist. Und zweitens, noch wichtiger: die Ankündigung weiterer Anhebungen der Zinsen ist effektiver zur Steuerung der Markterwartungen der Wall Street als eine Zinsanhebung selbst. Die Fed hält ihr Pulver gewissermaßen trocken, um jederzeit scharf schießen zu können, vor allem wenn die Kerninflation nicht zurück geht (was sie bisher nicht tut - darauf hat Powell gestern mehrfach hingewiesen). In der Summe war das eine hawkisshe Zins-Pause der US-Notenbank, die die Märkte heute verarbeiten müssen. Hinzu kommen erste Auswirkungen des großen Verfalls morgen..

1. Fed legt eine Zinspause ein und signalisiert weitere Zinserhöhung

2. Inflation USA: Erste Welle nach unten – was jetzt wichtig wird

Das Video "Fed blufft mit Zinsen, glaubt die Wall Street!" sehen Sie hier..